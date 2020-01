Linha da Frente. "Comida ao Lixo" foi perceber o desperdício de alimentos

São desperdiçados um terço dos alimentos produzidos no mundo. Só em Portugal, cerca de um milhão toneladas de alimentos em bom estado acaba no lixo. A RTP abriu alguns contentores de rua e apresenta-lhe mais logo "Comida ao Lixo", uma reportagem do Linha da Frente.