Linha da Frente conta história dos "Retornados da Troika"

Regressam agora desencantados com a vida lá fora e com a alma cheia de uma palavra exclusivamente portuguesa: saudade.



"Retornados da Troika" é uma reportagem de Berta de Freitas com imagem de Rui Rodrigues e edição de António Nunes. Um trabalho para ver na íntegra esta quinta-feira, depois do Telejornal, na RTP1.