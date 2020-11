Linha da Frente. "Covid-19: Uma Doença Sem Idade" para ver na RTP, a seguir ao Telejornal

A Covid-19 manifesta-se de forma mais grave em pessoas idosas e com outras doenças associadas, mas há 50 doentes com menos de 20 anos internados, infetados com o novo coronavírus. "Covid-19: Uma Doença Sem Idade" é a grande reportagem para ver esta noite no Linha da Frente, a seguir ao Telejornal.