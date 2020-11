Linha da Frente. Investigadores descobrem fármaco que pode ser usado como terapia anti-envelhecimento

Um grupo de investigadores descobriu um fármaco que pode ser usado como terapia anti-envelhecimento. Trata-se uma descoberta inédita do i3S, no Porto, e que deu origem a uma grande reportagem. "Já não sou quem era", vai ser emitida no programa Linha da Frente.