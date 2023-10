A equipa descobriu que as gerações mais novas estão a chegar mais cedo à ilha do Atlântico Norte para procriar, porque com as alterações climáticas a comida também está a surgir mais cedo.

No entanto, os mais velhos continuam a manter os hábitos antigos e não se apressam.





Reportagem para ver esta quinta-feira à noite após o Telejornal, na RTP1.