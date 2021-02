Linha da Frente. Os animais que ingerimos também sofrem

A criação em série de animais de pecuária tem levantado questões sobre o bem estar-animal e sobre as semelhanças entre estas espécies e as dos animais de estimação.



Pela primeira vez na televisão portuguesa vamos abordar o tema da consciência animal nas espécies que comemos.



Este é o assunto da reportagem do programa Linha da Frente, esta noite, a seguir ao Telejornal na RTP1.