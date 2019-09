Partilhar o artigo "Linha da Frente". RTP acompanhou por seis meses duas jovens com obesidade mórbida Imprimir o artigo "Linha da Frente". RTP acompanhou por seis meses duas jovens com obesidade mórbida Enviar por email o artigo "Linha da Frente". RTP acompanhou por seis meses duas jovens com obesidade mórbida Aumentar a fonte do artigo "Linha da Frente". RTP acompanhou por seis meses duas jovens com obesidade mórbida Diminuir a fonte do artigo "Linha da Frente". RTP acompanhou por seis meses duas jovens com obesidade mórbida Ouvir o artigo "Linha da Frente". RTP acompanhou por seis meses duas jovens com obesidade mórbida