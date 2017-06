Linha de Emergência Nacional recebeu 2.308 chamadas entre 18 e 22 de junho

Lusa 27 Jun, 2017, 21:26 | País

Uma fonte oficial do Instituto da Segurança Social (ISS) indicou que o maior número de chamadas foi recebido a 19 de junho (659), dois dias depois de terem deflagrado os incêndios na região centro, que provocaram 64 mortos e mais de 200 feridos e que ó foram dados como extintos no passado sábado.

No dia 20 de junho foram recebidas na Linha Nacional de Emergência Social (LNES), através do número 144 (gratuito) 422 chamadas, no dia 19 (404), no dia 22 (297) e no dia 21 (256).

A fonte do ISS ressalva que, "pela abrangência nacional da linha, não tendo a mesma sido criada para esta situação especifica, não é possível determinar das chamadas recebidas quantas se destinavam a informações sobre os incêndios".

Esta linha está em funcionamento para todo o território nacional, 24 horas por dia, durante todo o ano para sinalização de situações emergência social.

Mais de dois mil operacionais estiveram envolvidos no combate às chamas, que consumiram 53 mil hectares de floresta, o equivalente a cerca de 75 mil campos de futebol.