Linha de saúde SNS 24 com mais 112 enfermeiros anuncia Governo

Em conferência de imprensa do final da tarde de hoje no Ministério da Saúde, para fazer o ponto da situação sobre o novo coronavírus que provoca o Covid-19, a secretária de Estado admitiu que a linha de saúde teve constrangimentos devido a um "acréscimo anormal" no crescimento da procura, e disse que vai também entrar em funcionamento outro `call center`, com mais 100 profissionais.

A linha SNS 24, afirmou, pode hoje suportar 1.200 chamadas em simultâneo, estando a ser trabalhado um aumento para as 1.500.

Com as ordens profissionais ligadas ao setor da Saúde o Governo, disse também Jamila Madeira, está a trabalhar para "melhorar a capacidade de resposta" da linha. Também o Ministério da Saúde criou uma nova página sobre o Covid-19.

Jamila Madeira disse também que as entidades do setor "têm vindo a ser reforçadas" com mais meios de proteção. "Temos reservas e recebemos mais material desinfetante e equipamento de proteção", explicou.