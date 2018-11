Linha sénior do SNS vai ser reativada

Antena 102 Nov, 2018, 09:27 / atualizado em 02 Nov, 2018, 10:39 | País

Segundo o jornal Público, os primeiros contactos para pessoas com mais de 75 anos vão começar já no próximo mês em duas regiões do país, designadamente na região do Porto e na zona oeste.





Numa fase inicial, os contactos da Linha Saúde 24 Sénior vão estar relacionados em particular com os cuidados a ter durante o inverno.















Desde o início deste ano, o número de mortos registados no país é já o mais alto da última década, com destaque para a mortalidade nos meses mais frios e mais quentes. Sempre que necessário, este apoio vai também envolver as forças de segurança, num trabalho em rede com a PSP e GNR.







Ao contrário do que aconteceu com a primeira versão deste serviço, em que eram os idosos que tinham de procurar a linha de apoio, agora são os serviços do Ministério da Saúde que estabelecem o contacto e fazem a avaliação do estado de saúde, mediante autorização.







Em declarações à Antena 1, Rui Nogueira, da Associação de Médicos de Família, salienta que é preciso estar mais atento a estas faixas etárias e justifica o aumento da mortalidade com as alterações climáticas e com o crescente envelhecimento da população.











Rui Nogueira destaca, no entanto, que é necessário localizar as pessoas idosas que vivem sozinhas, com maiores dificuldades económicas ou com doenças crónicas. Refere ainda que esta medida deve ser estendida "a todo o país", particularmente no interior onde a população é mais idosa.















Micaela Monteiro é a diretora do Centro Nacional de Telesaúde e coordenadora da linha SOS24 e dá conta que há um estudo e uma triagem cuidadosa aos idosos, que são avaliados quer a nível social físico e psicológico.



Micaela Monteiro refere também que existe um acompanhamento regular através da linha com apoio, ensino de como atuar em caso de frio extremo, bem como cuidados a ter na prevenção de quedas.