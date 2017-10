Linha 'SNS 24' ajuda a remarcar cirurgias

Através do contacto telefónico, o doente é informado das alternativas que existem em outras unidades públicas, privadas ou do setor social.



O objetivo é poupar tempo e evitar deslocações ao hospital para marcar a cirurgia, o que acontece agora com a apresentação do cheque-cirurgia ou da nota de transferência entre hospitais.



Já este mês, esses documentos vão passar a ser enviados por SMS ou email para quem atingiu os tempos máximos de resposta.



Ao nível das consultas, a aposta passa por aumentar o recurso à telemedicina nos centros de saúde.