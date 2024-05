Linha SNS 24 já atendeu mais de um milhão de chamadas em 2024

Em comunicado, os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) detalham que janeiro foi o mês com mais atendimentos, ultrapassando os 271 mil, seguido de março, com mais de 264 mil chamadas, enquanto abril superou os 257 mil atendimentos.

No corrente mês de maio, até dia 23, foram atendidas mais de 200 mil chamadas.

Em média, o SNS 24 atendeu por dia cerca de 8.200 chamadas este ano.

Através do contacto telefónico para o SNS 24, o serviço de triagem, aconselhamento e encaminhamento avalia e orienta os cidadãos perante um problema de saúde não emergente, como, tosse, febre, dor ligeira a moderada, náuseas, entre outros.

A triagem é feita de acordo com a situação clínica e o respetivo encaminhamento para o nível de cuidados adequado -- autocuidados, cuidados de saúde primários, serviços de urgência, INEM ou Centro de Informação Antivenenos.

De forma a sensibilizar os cidadãos para o uso adequado dos serviços de saúde, evitando o recurso às urgências sem a referenciação prévia do SNS 24, a SPMS tem vindo a promover várias campanhas de comunicação e literacia em saúde.