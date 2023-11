Linha SNS 24 tem capacidade para responder a aumento da procura, garante coordenador

O responsável garante que haverá profissionais suficientes para atender chamadas e encaminhar os utentes.

O projeto piloto "Ligue antes, salve vidas" já está em marcha na Póvoa do Varzim e em Vila do Conde, mas o objectivo é levá-lo ao resto do país.





O ministro e o diretor executivo do SNS dizem que esse é um dos caminhos para descongestionar as urgências.