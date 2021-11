Linha SOS Voz amiga confirma aumento de pedidos de ajuda dos mais jovens

Muitos jovens desde 2019, e com a pandemia, refugiaram-se no álcool e nas drogas assumindo comportamentos de risco. Um dado avançado pelo INEM que o presidente da Linha SOS Voz Amiga confirma com os pedidos de ajuda que vão chegando à linha de apoio.