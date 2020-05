Linha SOSolidão da Fundação Bissaya Barreto abre 43 processos

As situações que levaram a abrir estes processos são, "na maior parte, solidão, isolamento social e privação de contacto com familiares ou figuras de referência, mas também em casos de negligência, pensamentos suicidas, abandono e autonegligência", explica um comunicado da instituição.

"Cidadãos seniores vulneráveis ligam a reportar a sua solidão, procuram companhia e apoio. As conversas chegam a ser de mais de três horas ao telefone e de continuidade diária", adianta a nota.

A linha telefónica (800 91 29 90) de âmbito nacional para apoiar as pessoas mais idosas neste período de pandemia da covid-19, designada de SOSolidão, funciona com profissionais da área da psicologia, em articulação com uma equipa que garante a confidencialidade, anonimato e o célere encaminhamento dos processos, se necessário, para entidades parceiras.

A trabalhar em complementaridade com a Linha SOSolidão, a linha SOS Pessoa Idosa, também criada pela Fundação Bissaya Barreto, regista 18 processos em articulação.

"No contexto atual, também a Linha SOS Pessoa Idosa regista mais casos do que o habitual, que se consubstanciam em situações de negligência, falta de cuidados de saúde, ausência de higiene, carência alimentar e abandono por parte de familiares", denuncia a instituição.

A Linha SOSolidão funciona diariamente entre as 10:00 e as 17:00, todos os dias úteis. O contacto também pode ser efetuado através do correio eletrónico para sosolidao@fbb.pt.