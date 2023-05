Linha telefónica e email para denúncias de abusos na Igreja estão ativos

Estes canais de comunicação só deveriam começar a funcionar oficialmente a partir da próxima semana, mas já estão a receber contactos de vítimas.Quanto ao anúncio do Vaticano que o Papa Francisco vai ter um gesto em relação às vítimas de abusos sexuais, quando visitar Portugal, para a Jornada Mundial da Juventude, a nova equipa responsável por recolher e investigar denúncias espera que este anúncio, seja clarificado.A nova linha telefónica começa a funcionar formalmente no próximo dia 22 de maio, através do número 91 509 00 00.Os pedidos de ajuda podem, também, ser feitos por endereço electrónico: geral@grupovita.pt.A partir desta segunda-feira, os voluntários que vão trabalhar na sede da Fundação Jornada Mundial da Juventude vão ter formação na área de prevenção de situações de risco.O objetivo é garantir a segurança de todos os participantes neste encontro mundial. E esta formação inclui a resposta a dar a eventuais casos de abuso sexual.É o que explica à Antena 1 Carla Ferreira, da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima.Os organizadores deste evento prometem tolerância zero em relação a qualquer tipo de abuso.