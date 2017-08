Linha vermelha para o PEV é a posição conjunta assinada com PS

Lusa 24 Ago, 2017, 07:12 | País

O PEV (Partido Ecologista "Os Verdes") reúne-se na sexta-feira com o Governo socialista no âmbito das negociações sobre o Orçamento do Estado para 2018 (OE2018) e, em entrevista à agência Lusa antes deste encontro, o deputado José Luís Ferreira explicou que o partido quer continuar o caminho de devolução de direitos e de rendimentos aos trabalhadores, através do descongelamento das carreiras da administração pública, da revisão das reformas e pensões e de alterações em matéria fiscal, como o regresso aos oito escalões do IRS.

"As linhas vermelhas com que "Os Verdes" olham para este cenário do OE2018 têm a ver com a posição conjunta que estabelecemos com o PS. Essa é que a linha vermelha", sublinhou.

Entre as propostas do partido, para o PEV é também "imprescindível proceder ao combate às assimetrias regionais, o que passa por criar incentivos para a fixação de micro, pequenas e médias empresas no interior do país, nas zonas mais desfavorecidas".

José Luís Ferreira explicou que depois do balanço do regime fiscal, proposto pelo PEV, para favorecer em termos de IRC as micro, pequenas e médias empresas que se instalassem no interior, o partido gostaria "de ir mais longe nesse incentivo fiscal para fixar empresas no interior".

"Consideramos que era importante combater esta tendência da desertificação do interior e de abandono do mundo rural, que também tem reflexos ao nível dos incêndios", justificou.

`Os Verdes` têm uma outra proposta relacionada com estas empresas de pequena dimensão, empresas que "vivem num verdadeiro sufoco e um dos grandes problemas com que se confrontam é o acesso ao crédito porque a banca nem sempre disponibiliza o dinheiro necessário".

"O que nós queríamos ver com o Governo era a possibilidade de arranjar mecanismos que obrigassem a banca - sobretudo a banca que recebeu auxílios do Estado - a ter metas quantitativas de apoio às micro, pequenas e médias empresas", revelou.

Para os ecologistas, "seria importante proceder a um investimento público de qualidade" apostando ao "nível dos transportes, e sobretudo, dentro destes, ao nível da ferrovia", e um maior investimento na produção nacional.

"Há uma dinamização económica que é reconhecida por toda a gente, mas `os Verdes` consideram que uma parcela importante dessa dinamização depende de fatores externos que o Governo não domina: baixa do preço do petróleo, baixa dos juros e turismo", alertou.

Por isso, é preciso "ganhar defesas" para não se ficar dependente de fatores que não se domina.

Relacionado com o combate aos incêndios, o PEV defende "medidas para reverter a desertificação do interior" e a necessidade de reforçar os meios humanos ao nível da conservação da natureza e da proteção da floresta, da vigilância e prevenção dos incêndios.

"Recordo que por nossa iniciativa, este ano nós já contamos com mais 50 vigilantes da natureza. Queremos ver também se há possibilidade de reforçar esses meios, mas também os guardas florestais, que seria bom que se considerasse a possibilidade de recriar o quadro dos guardas florestais, que acabaram nos anos 80", adiantou ainda.

Na opinião de José Luís Ferreira, esta poderia ser uma proposta a incluir no OE2018, "nem que fosse como norma programática, mas que houvesse o compromisso do Governo de poder avançar com o ressuscitar desse corpo do guarda florestais".