Linhas da CP podem entrar em rutura a qualquer instante, diz Fectrans

Foto: Nuno Patrício - RTP

Falta de material e de pessoal para garantir a operacionalidade do transporte ferroviário é o principal motivo.



José Manuel Oliveira diz que as linhas mais afetadas são as do interior, mas que a degradação dos serviços já se nota nas ligações suburbanas.



Para já a solução da empresa tem sido a supressão de comboios e reduzir horários. O sindicalista ironiza e diz que com a substituição de muitos comboios por camionetas, o perfil da CP está a mudar para uma empresa rodoviária.





António Medeiros, presidente do Sindicato dos Maquinistas diz que já pediu um plano de urgência para tentar o colapso da empresa.