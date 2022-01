"Linhas vermelhas". Ómicron responsável por 92,5 por cento dos casos

A DGS e o Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge alertam para o aumento da pressão nos serviços de saúde. Referem que, mesmo tendo em consideração a menor gravidade da variante Ómicron, é provável um aumento de pressão sobre o todo o sistema de saúde e na mortalidade.



O RT nacional ficou nos 1,32. O número de casos de Covid-19 internados em Unidades de Cuidados Intensivos teve um ligeiro aumento em relação à semana anterior. Está agora a 62% do valor crítico definido de 255 camas ocupadas.



O relatório diz ainda que as pessoas vacinadas tiveram um risco de internamento 2 a 6 vezes menor do que as não vacinadas. E que na população com 80 e mais, a dose de reforço reduziu o risco de morte quase para metade em relação a quem ainda não foi reforçado.