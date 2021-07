Linhas vermelhas. Taxa de incidência covid-19 pode chegar a 240 casos por 100 mil habitantes em seis dias

O Boletim de Monitorização das Linhas Vermelhas, divulgado ao início da noite, revela ainda que a Variante Delta é já dominante. Corresponde a 70% dos Casos.



O número diário de pessoas internadas em Unidades de Cuidados Intensivos no Continente revela uma tendência crescente, correspondendo a 47% do valor crítico definido de 245 camas ocupadas.



O relatório dos especialistas do Instituto Ricardo Jorge e da Direção-Geral da Saúde revela ainda que, a nível nacional, a proporção de testes positivos foi de 3,2 %, mais 1 por cento do que na semana passada, valor mais próximo do limiar definido de 4 %.