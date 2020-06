Lisboa. 19 freguesias vão continuar em estado de calamidade

É no concelho de Sintra que se situam as freguesias mais populosas. Ao todo estão identificadas seis freguesias que correspondem aos traçados da linha de comboio da CP e do IC-19.



Só nestas seis freguesias vivem 295 mil pessoas - ou seja, 78% da população de Sintra.



Os concelhos da Amadora e Odivelas também vão continuar em estado de calamidade. A Amadora tem 175 mil habitantes e em Odivelas são 145 mil.



Há mais duas freguesias nesta circunstancias no concelho de Loures, o que representa mais 60 mil pessoas.



A lista das 19 freguesias em estado de calamidade termina com a freguesia de Santa Clara, do concelho de Lisboa, onde moram 22 mil pessoas.