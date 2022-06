Lisboa acolhe Museu do Tesouro Real com muitas jóias da coroa real portuguesa

O Museu do Tesouro Real contêm mais de mil peças, entre jóias da coroa e ourivesaria real portuguesa. Este novo espaço, no Palácio Nacional da Ajuda, vai ser inaugurado esta tarde e conta com a presença de Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa.