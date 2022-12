Lisboa. Carlos Moedas diz que pessoas afetadas pelo mau tempo vão ser ajudadas

"Vamos ter de ajudar estas pessoas, elas têm de reconstruir a sua vida, porque muitas delas foram afetadas de uma forma extraordinária" e "ficaram sem nada", declarou à RTP Carlos Moedas.



Depois de os seguros avaliarem as situações, caberá à Câmara Municipal, juntas de freguesia e Governo central ver como podem ajudar as pessoas, acrescentou.



A RTP falou também com um lojista que continua a retirar água do interior do estabelecimento.