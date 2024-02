Lisboa com novas restrições de venda de álcool para a rua. Moradores duvidam da eficácia

A Associação de moradores "Aqui mora gente" diz que a proposta tem aspetos positivos mas que a atual regulamentação seria suficiente para evitar as situações limite que tiram o descanso aos moradores, se fosse aplicada e fiscalizada: "já prevê essa proibição a partir da uma da manhã".

Pede-se por isso à autarquia uma maior intervenção no terreno.



Em causa está a venda de bebidas alcoólicas para o exterior de alguns estabelecimentos comerciais situados em determinadas zonas da cidade, em particular bares e lojas de conveniência.



A medida faz parte de alterações que a autarquia está a preparar com a revisão do regulamento de horários de estabelecimentos comerciais da capital. Depois de ir a reunião de Câmara está previsto ir a consulta pública.



A Antena1 foi a uma das zonas com ruas com mais queixas de moradores por causa do ruido e da falta de segurança.