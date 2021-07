Lisboa e São João da Madeira mostram que "chapéus há muitos e leques também"

Foto: Arlinda Brandão - Antena 1

São dois adereços mais utilizados nesta altura do verão. "Do chapéu ao leque: fruição e simbolismo" é uma exposição que está a acontecer em três locais em simultâneo: no Museu da Chapelaria, em São João da Madeira, no Museu Nacional do Traje e na Loja da Capital Verde, em Lisboa. Vai ficar de portas abertas até outubro e ainda faz parte das iniciativas de "Lisboa capital Verde Europeia".