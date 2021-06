Lisboa e Vale do Tejo com mais de metade das infeções de Portugal

Nas últimas duas semanas o país teve um total de 7157 casos de infeção com Covid-19. Dia 24 tem o menor registo com 241 casos. Dia 29 o maior com 609 novas infeções.



Mas, se olharmos em detalhe agora para os novos casos na Região de Lisboa e Vale do Tejo no mesmo período de tempo, verificamos que correspondem a praticamente metade do total: são 3.338 casos nos últimos 15 dias em Lisboa, ou seja 47 % da totalidade do país.



Nas últimas 24 horas não houve qualquer morte em Portugal por causa da Covid. Nos hospitais, depois de dois dias a aumentar,os internamentos voltam hoje a diminuir. Há 268 doentes nos hospitais por causa do vírus - menos 15 do que ontem, 50estão nos cuidados intensivos, menos dois do que há 24 horas.



Por tudo isto as maiores preocupações das autoridades concentram-se ainda na região da Grande Lisboa.