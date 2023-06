Lisboa e Vale do Tejo com três maternidades no verão

É um reforço do trabalho em rede de maternidades durante o verão, que visa colmatar a falta de recursos e o facto de algumas encerrarem para obras.



27 das 41 maternidades do país vão continuar a laborar sem interrupções.



Esta operação pretende garantir às grávidas alternativas de forma atempada.



A situação mais complexa deverá ser vivida na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde apenas irão funcionar em pleno três maternidades. No Hospital de Abrantes, na Maternidade Alfredo da Costa em Lisboa e no Hospital de Cascais.



O SNS já fez contratos de convenção com três maternidades do setor privado para dar apoio.