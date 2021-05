Lisboa em risco de recuar no desconfinamento

Temos mais 523 novas infeções, 196 são na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde a situação pode agravar-se nas próximas semanas, de acordo com os especialistas.



Muitos dizem que a festa do Sporting terá contribuído para este aumento e que há risco de Lisboa regredir no desconfinamento.