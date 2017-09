Lisboa, Faro e Leiria sob aviso amarelo devido ao vento e agitação marítima

Lusa14 Set, 2017, 08:15 | País

De acordo com o IPMA, os distritos de Lisboa, Leiria e Faro vão estar sob aviso amarelo entre as 00:00 de sexta-feira e as 21:00 de sábado devido à previsão de vento forte com rajadas da ordem dos 75 quilómetros por hora, em especial no litoral.

Os distritos de Lisboa e Leiria estão também sob aviso amarelo devido à agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com 4 a 4,5 metros entre as 00:00 de sexta-feira e as 09:00 de sábado.

O aviso amarelo, o terceiro menos grave de uma escala de três, indica situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.