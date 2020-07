Lisboa. Freguesias em calamidade com mais novos casos

Todos os cinco concelhos da Área Metropolitana de Lisboa com freguesias em situação de calamidade tiveram esta semana mais novos casos de covid-19 do que na semana em que foram apertadas as restrições. Durante um mês foi imposto o dever cívico de recolhimento nas 19 freguesias e o impacto maior foi sentido no comercio.