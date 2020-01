Lisboa. Grupo de manifestantes exige reposição da estátua de D. Sebastião

Um grupo de manifestantes exige a reposição da estátua de D. Sebastião, que faz da parte da fachada da estação ferroviária do Rossio, em Lisboa. Os cidadãos organizaram um protesto na última madrugada e chamaram a atenção com faixas que colocaram nas paredes do edifício.