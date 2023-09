João Marques - RTP

O problema esteve de novo no centro de um debate que juntou organizações cívicas sexta-feira à noite em Lisboa, na Associação Cultural Sirigaita, para preparar o grande protesto nacional que vai acontecer daqui a uma semana.



O encontro debateu também a preocupação com as alterações do clima.



A repórter Sandy Gageiro esteve na associação a assistir ao debate.