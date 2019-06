Lisboa. Igreja de Santo António visitada por turistas de todo o mundo

Foto: Margarida Vaz - Antena 1

A Igreja de Santo António, no Bairro de Alfama, em Lisboa, foi reconstruída depois do terramoto de 1755. O igreja original, era do século XV, tinha sido construída no local onde era a casa e onde nasceu Santo António.



A jornalista Margarida Vaz esteve lá e encontrou turistas de todo o mundo.