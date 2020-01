Lisboa já é Capital Verde Europeia 2020

Uma exposição imersiva, com som e imagens do mar português. O nadar desenfreado dos peixes e as ondas a rebentar na praia vão estar expostos numa sala escura com 10 ecrãs gigantes, no Oceanário de Lisboa.A inauguração da exposição marcou o arranque da Lisboa Capital Verde Europeia 2020.A bióloga Maya de Andrade Araújo, autora da exposição, explica que o projeto envolveu uma vasta equipa.As cerimónias oficiais da passagem de testemunho de Oslo para Lisboa vão decorrer ao longo da tarde deste sábado, em Lisboa.Está prevista a presença do Presidente da República e do primeiro-ministro na abertura da Capital Verde, no Parque Eduardo VII.