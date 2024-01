Lisboa. Junta de Santa Maria Maior mantém prudência quanto à marcha ligada à extrema-direita

A Câmara de Lisboa não autorizou, mas o grupo organizador garante que vai acontecer na mesma em forma de ação de protesto.O presidente da Junta de Santa Maria Maior, Miguel Coelho, garante que as autoridades estão atentas, mas recomenda todos os cuidados.O presidente da Junta quer tranquilizar os moradores e comerciantes desta zona da cidade e vai andar nas ruas a transmitir essa mensagem.Em resposta à Antena 1, a PSP garante que continua a acompanhar a situação. A manifestação de extrema-direita está marcada para sábado, às 6 da tarde.No mesmo dia, no Largo do Intendente, há um arraial multicultural. O objetivo, de acordo com a organização, é celebrar a diversidade e a pluralidade contra o racismo e preconceito.