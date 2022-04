Lisboa no pelotão da frente da UE rumo à neutralidade climática

Entre as 100 cidades escolhidas estão também Guimarães e o Porto. Representam ao todo 12% da população da União Europeia, mas vão ser estes municípios que vão servir de locomotiva e ajudar as outras cidades na sua transição para se tornarem neutras do ponto de vista climático.Para isso, vão receber apoios comunitários, com um orçamento total de 360 milhões de euros de financiamento do Horizonte Europa para o período até 2023.Estas cidades escolhidas vão desenvolver um plano global de neutralidade climática em todos os setores, tais como energia, edifícios, gestão de resíduos e transportes.O presidente da ​Câmara de Lisboa, Carlos Moedas à conversa com a jornalista Arlinda Brandão mostra-se satisfeito com a escolha e aponta as medidas que vão avançar para que a capital portuguesa seja um exemplo a seguir ao nível europeu no combate às alterações climáticas



A União Europeia pretende que estas cidades sejam um exemplo no caminho para um futuro mais sustentável.