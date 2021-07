Lisboa paga ao Sindicato de Jogadores que arrenda terrenos do Odivelas

No ano seguinte, a Câmara de Lisboa precisou de campos de futebol para o clube atlético da Pontinha treinar e escolheu os mesmos terrenos no concelho vizinho.



Através de um contrato de desenvolvimento desportivo, proposto pelo ex-vice-presidente da Câmara Duarte Cordeiro, Lisboa passou a pagar ao Sindicato de jogadores que agora arrenda os terrenos do Odivelas.



Desde 2018, o sindicato já recebeu mais de um milhão de euros da câmara de Lisboa.



Esta oportunidade.para o Sindicato só surgiu porque o ex-vereador e hoje consultor da autarquia da capital Manuel Salgado, decidiu construir a nova feira popular nos terrenos onde o Clube da Pontinha treinava.



Cinco anos depois da alienação dos terrenos da Pontinha, a câmara de Odivelas lançou a concurso a construção e a exploração de um complexo desportivo que terá um investimento privado entre os 11 e os 13 milhões de euros.



Na primeira avaliação, o júri da Câmara de Odivelas escolheu uma empresa espanhola que se apresentou a concurso com um projeto de arquitetura feito pelo atelier do filho de Manuel Salgado.