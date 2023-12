Lusa

Na semana passada a Antena 1 deu a conhecer a SMOP, Sociedade Musical Ordem e Progresso, com 125 anos, um espaço de memórias e espetáculos, mas que agora receia a pressão imobiliária. Isto enquanto enfrenta nos tribunais a proprietária do prédio.



O presidente da SMOP suspeita que o edifício vai ser transformado em alojamento local. Apesar de a câmara municipal afastar essa hipótese, afirma, há um projeto para converter em casas o principal espaço da coletividade.



Mais pormenores no trabalho do jornalista Gonçalo Costa Martins.