Lisboa tem 110 escolas e três equipamentos municipais para alojar 41 mil peregrinos da JMJ

A Escola Básica Francisco Arruda, na Calçada da Tapada, na freguesia lisboeta de Alcântara, é um dos equipamentos escolares disponíveis para assegurar o acolhimento no âmbito da JMJ e foi o local escolhido para a assinatura do protocolo para esse fim, celebrado hoje entre a Câmara Municipal de Lisboa, a empresa Construção Pública (anteriormente designada de Parque Escolar) e a Fundação JMJ – Lisboa 2023.Afirmando Lisboa como cidade de acolhimento, o presidente da câmara, Carlos Moedas (PSD), disse que o protocolo celebrado vai assegurar o alojamento de “mais de 41.000 peregrinos”, em que “as escolas têm um papel fundamental”, acolhendo à volta de 40% dos 100 mil participantes que devem ficar a dormir no concelho durante a JMJ.No total, os 113 espaços têm uma capacidade recomendada para assegurar a pernoita de 41.227 peregrinos, em que a maioria será para alojamento entre 31 de julho e 07 de agosto, com exceção dos 4.550 voluntários que poderão ser acolhidos entre 23 de julho e 7 de agosto em nove escolas.A partir de domingo, 23 de julho, e durante as próximas duas semanas, a Escola Básica Francisco Arruda estará disponível para pernoitar de 450 peregrinos voluntários, que ficarão distribuídos pelo ginásio, por 20 salas de aula e pela sala de alunos.Considerada o maior acontecimento da Igreja Católica, a JMJ vai realizar-se este ano em Lisboa, entre 1 e 6 de agosto, sendo esperadas cerca de 1,5 milhões de pessoas.