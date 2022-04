Lisboa. Transportes gratuitos para estudantes e maiores de 65 anos

A proposta do presidente da autarquia foi aprovada por unanimidade esta manhã em reunião de câmara.





Carlos Moedas considera que com esta medida está na vanguarda das cidades europeias.



Nesta fase só os jovens e idosos que têm domicílio fiscal em Lisboa é que vão beneficiar da medida, mas a tendência é que a gratuitidade venha a ser alagada aos alunos de outros pontos do país que estudam em Lisboa e à população em geral.



A medida, que foi uma promessa de campanha de Carlos Moedas, vai custar à autarquia cerca de 15 milhões de euros anuais e deve entrar em vigor ainda antes do verão.



Na estação do Oriente, a jornalista Alexandra Sofia Costa encontrou jovens e menos jovens que vão beneficiar desta medida. Mas muitos dizem que não vai fazer grande diferença no final do mês.