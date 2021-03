Lista de espera para cirurgia com 216 mil pessoas em janeiro

Foto: Lusa

Com os recursos do Serviço Nacional de Saúde canalizados para a Covid-19, a lista de espera para cirurgias já contava com 216 mil pessoas, no mês de janeiro. De acordo com dados oficiais, mais de 20% destes utentes estavam à espera para ser operados há mais de um ano.