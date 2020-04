Listas de Espera. Governo poderá recorrer aos privados para normalizar consultas e cirurgias

São dados do Portal do Serviço Nacional de Saúde que revelam uma quebra de 40% nas cirurgias programadas, em comparação com março do ano passado.



No 'podcast' do PS "Política com Palavra", a Ministra da Saúde admite envolver os privados na recuperação das listas de espera.



Marta Temido não consegue garantir que o Serviço Nacional de Saúde tenha capacidade para enfrentar uma eventual segunda vaga de Covid-19, sem a ajuda dos privados.