Lítio Montalegre. A teia de relações

Ligações que incluem uma associação ambientalista, uma empresa que fez um único ajuste direto com a autarquia e outra sociedade para a qual contratou dois presidentes de junta, que também intervieram no projeto da concessão da chamada mina da Cepeda.



Ao início da tarde, e depois de sucessivos contactos por parte do Sexta às 9, o vice-presidente da Câmara de Montalegre, David Teixeira, também negou ter recebido quaisquer quantias do empresário Ricardo Pinheiro.



