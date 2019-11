Lítio. PSD exige uma tomada de posição de António Costa

O PSD diz que o contrato de exploração do Lítio em Montalegre cheira a esturro e exige que o primeiro-ministro tome uma posição sobre o negócio. No Parlamento o PS respondeu que não recebe lições de moral dos sociais democratas e que neste caso a lei foi cumprida.