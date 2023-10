Litoral norte e centro sob aviso vermelho devido à forte ondulação

De acordo com o Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA), o aviso para os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra e Leiria estão em vigor desde as 05:30 e até às 12:00.

São esperadas ondas de noroeste de 7 a 8 metros, podendo atingir uma altura máxima de 15 metros, indica o IPMA.

Por causa da agitação marítima, 13 barras marítimas estão hoje fechadas a toda a navegação e cinco estão condicionadas, segundo informação disponível no `site` da Marinha Portuguesa.

Segundo a Marinha, estão encerradas as barras de Caminha, Douro, Esposende, Figueira da Foz, Vila Praia de Âncora, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Ericeira, S. Martinho do Porto, Alvor, Vila Real de Santo António, Quarteira e Tavira.

As barras de Aveiro, Leixões, Viana do Castelo, Faro e Olhão estão condicionadas.

As restantes 29 barras marítimas estão abertas a toda a navegação.