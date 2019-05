Livraria Lello comprou o Teatro Sá da Bandeira em hasta pública por 3,5 milhões de euros

Os arrendatários ainda podem accionar o direito de preferência. A Lello já disse que, se isso acontecer, vai contestar em tribunal.



É o edifício de espetáculos mais antigo da cidade do Porto. E agora está em vias de pertencer aos donos de uma das livrarias mais bonitas do mundo.



A Lello, comprou, em hasta pública, o Teatro Sá da Bandeira por 3 milhões e 500 mil euros. Mas ainda não é certo que fique efectivamente com o Teatro. Porque os arrendatários podem exercer o direito de preferência.