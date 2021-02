Livrarias de portas fechadas procuram alternativas de venda

Foto: Paula Véran / Antena 1

Asfixiadas com a crise de ter, novamente, as portas fechadas ao público, as livrarias viram-se para o online, à procura de evitar mais prejuízos. É uma tentativa de salvar o negócio que, em alguns casos, regista perdas de 70%. Os livreiros falam em concorrência desleal face às grandes superfícies, a quem foi permitido vender livros e avisam que se não abrirem as portas brevemente, muitas das livrarias pequenas, fecham de vez. A jornalista Paula Véran ouviu as queixas de alguns livreiros.