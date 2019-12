Livro "Calças de Manga Curta" apresentado em Beja

Apesar do Inverno, é tempo de ''Calças de Manga Curta''. O novo livro do humorista e imitador Bruno Ferreira destina parte da receita ao Centro de Paralisia Cerebral de Beja.





É um livro de crónicas e de textos, muitos deles publicados no Diário do Alentejo, com temas sobre a região.



Bruno Ferreira aproveita e imitou o Presidente da República. O livro do humorista ''Calças de Manga Curta'' foi apresentado, em Beja, na Biblioteca José Saramago.





A exposição "Arte Numa Perspectiva Diferente", com trabalhos dos utentes do Centro de Paralisia Cerebral, pode ser visitada até ao dia de Reis no edifício sede da EDIA, em Beja.