Localidade de Castelo cercada pelas chamas

%u201CApesar das informações mais recentes dizerem que a situação está relativamente controlada, realmente a aldeia está cercada pelo fogo. Apesar do fogo estar controlado%u201D, afirmou Vasco Estrela, presidente da câmara de Mação.



Durante a noite parte da população %u201Cfoi retirada do local%u201D e as %u201Cpessoas mais idosas e com menor mobilidade foram transportadas para a Santa Casa da Misericórdia de Mação%u201D.