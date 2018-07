Localizados turistas holandeses desaparecidos na ilha da Madeira

De acordo com a PSP da Madeira, pai e filho foram ontem fazer uma caminhada e acabaram por se perder entre a Calheta e o Porto Moniz.



O alerta foi dado pela família depois dos 2 turistas não regressarem ao hotel.



Foram contactados por familiares via telemóvel, mas não foram capazes de identificar o local onde se encontravam.



Sabe-se agora que estarão na zona da Encumeada (entre os concelhos de São Vicente e Porto Moniz) e já foram enviadas equipas de resgate para os orientar no caminho de volta.



No terreno está a PSP e a Proteção Civil.